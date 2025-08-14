Курорт «Охта Парк» — флагман социальных инициатив

С 14 по 16 августа 2025 года всесезонный курорт «Охта Парк» стал центральной площадкой региона для выработки решений в социальной сфере. Здесь в рамках Гражданского форума собралось более двухсот участников со всей страны: предприниматели, реализующие социальные и благотворительные проекты, руководители госорганов и федеральных министерств, именитые спортсмены.

Фото: Пресс-служба курорта «Охта Парк» Геннадий Мусиенко, управляющий партнер и генеральный директор курорта «Охта Парк»

Курорт «Охта Парк» давно зарекомендовал себя как один из ведущих в России центров социально значимых инициатив, развивая инфраструктуру бесплатных спортивных объектов и наращивая масштабы социальных программ в области спорта и здорового образа жизни.

«Сегодня бизнес немыслим без социальной ответственности, и в этом смысле наш курорт успешно реализует целый ряд программ. В цифрах это более 20 тыс. школьников, ветеранов спорта, детей и взрослых с ограниченными возможностями здоровья, профессиональных спортсменов, которых мы поддерживаем. Только прошлой зимой 3000 школьников бесплатно посетили наш каток в рамках оздоровительной программы»,— рассказал Геннадий Мусиенко, управляющий партнер и генеральный директор курорта «Охта Парк».

Программа форума включает образовательный трек, открытый диалог с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко и защиту проектов перед экспертным жюри во главе с заместителем полномочного представителя президента РФ в СЗФО Романом Балашовым и заместителем министра экономического развития РФ Татьяной Илюшниковой.

Особое внимание уделяется обмену опытом и дискуссиям с участием титулованных спортсменов. Владимир Алекно, волейболист, заслуженный тренер России и чемпион Олимпийских игр, поделится секретами лидерства и расскажет о важнейших принципах создания команды-победителя.

Зарядка с чемпионом тоже будет — ее проведет Евгений Рылов, российский пловец, двукратный олимпийский чемпион. Участники познакомятся со спортивным кластером курорта «Охта Парк», который уже включает бесплатные для жителей спортивные объекты: легкоатлетический стадион с футбольным полем и беговыми дорожками, памп-трек, воркаут-площадки, прогулочные и велосипедные маршруты. В планах развития — строительство новых крытых и открытых бассейнов, расширение лыжных трасс, создание зон отдыха у воды и рекреационных пространств. Об этом курорт «Охта Парк» заявил на ПМЭФ-2025, подписав инвестиционное соглашение на сумму 10 млрд рублей к 2030 году.

Проведение Гражданского форума «Команда 47» и приезд спортсменов мирового уровня еще раз подтвердили: «Охта Парк» — это место, где рождаются идеи, вдохновляющие людей, и реализуются проекты, меняющие регион к лучшему.

