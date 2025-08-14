Путин по дороге на Аляску посетит российский регион

Президент России Владимир Путин по пути на Аляску на переговоры с президентом США Дональдом Трампом посетит один из российских регионов. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Всегда президент использует такие дальние поездки в направлении Востока, чтобы посетить различные регионы, совместить региональную работу с международными делами. Так будет и на этот раз»,— отметил господин Песков в комментарии журналисту Павлу Зарубину. Конкретный регион, который посетит Владимир Путин, представитель президента не назвал.

Переговоры господ Путина и Трампа запланированы на 15 августа в городе Анкоридж, штат Аляска. Местом встречи станет военная база Элмендорф-Ричардсон. Центральная тема переговоров — урегулирование конфликта на Украине. В состав российской делегации вошли главы МИДа, Минфина, Минобороны Сергей Лавров, Антон Силуанов и Андрей Белоусов, а также помощник президента России Юрий Ушаков и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

