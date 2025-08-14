Мошенники рассылают москвичам письма о включении в список кандидатов в присяжные

В Москве зафиксированы случаи массовой рассылки на электронную почту мошеннических уведомлений о включении в список кандидатов в присяжные. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

В письмах мошенники просят перейти по ссылке для подтверждения или отказа от участия в заседании. Мосгорсуд и районные суды столицы никогда не просят этого делать, отмечается в заявлении. В пресс-службе призвали жителей не переходить по ссылкам.

