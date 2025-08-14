При ударе БПЛА по предприятию «Промсахара» в Курской области ранен инженер

Вооруженные силы Украины атаковали поселок Куйбышева Рыльского района. Под удар БПЛА попало предприятие АО «Промсахар». Пострадал инженер. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в Telegram-канале.

У мужчины диагностировали минно-взрывную травму, слепое осколочное ранение левой кисти, перелом первой пястной кости и сквозное непроникающее ранение грудной клетки. Его доставляют в Курскую областную больницу.

Ранее сегодня господин Хинштейн рассказал об ударе дрона по частному дому в селе Кульбаки Глушковского района области. Здание повреждено, под завалами оказалась женщина. Пострадавшую удалось спасти. Она госпитализирована.