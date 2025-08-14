Курс биткойна установил новый рекорд

Стоимость биткойна 14 августа превысила $124 тыс., побив июльский рекорд в $123 тыс., следует из данных Binance. Затем курс перешел к падению и к 16:57 мск составил $118 тыс.

Цена эфира достигала $4,79 тыс., но затем тоже стала снижаться. По данным площадки на 17:00 мск, стоимость криптовалюты падала на 3,6%, до $4,5 тыс. Так, эфир приблизился к историческому максимуму, который был прежде зафиксирован в 2021 году. Тогда стоимость криптовалюты составляла $4,866 тыс.

По оценкам CNBC, рост курса криптовалют связано с данными по инфляции в США за июль, которые оказались выше ожиданий. За неделю биткойн подорожал на 2%, эфир — более чем на 13%. В июне курс эфира обогнал биткойн, став лидером рынка криптовалют.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «В эфире одни рекорды».