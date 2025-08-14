Песков: визит Уиткоффа в Россию позволил организовать встречу Путина и Трампа

Визит спецпосланника американского президента Стива Уиткоффа в Россию в начале августа был результативен и позволил выйти на встречу лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Сам по себе последний приезд Уиткоффа в Москву был продуктивен, достаточно результативен. Произвели обмен сигналами, которые и позволили выйти на такую встречу на высшем уровне»,— сказал представитель Кремля журналистам.

Стив Уиткофф 6 августа посетил Москву. Его переговоры с президентом России Владимиром Путиным длились около трех часов. В Кремле встречу назвали полезной и конструктивной. Вскоре было объявлено об организаци встречи Владмира Путина и Дональда Трампа. Она пройдет 15 августа на Аляске.

Лусине Баласян