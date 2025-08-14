ЛДПР завела канал в мессенджере MAX вслед за «Единой Россией»

ЛДПР завела свой канал в национальном мессенджере MAX, сообщила замруководителя центрального аппарата партии по информационной политике Элеонора Кавшар. Либерал-демократы стали второй партией, зарегистрировавшейся в MAX, после «Единой России» (ЕР).

«Наша партия теперь и в новом русском мессенджере»,— написала госпожа Кавшар в своем Telegram-канале и призвала подписываться на ЛДПР в MAX.

Напомним, у ЕР канал в MAX появился 30 июля. А уже 1 августа лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что единороссы «опять получили индивидуальные преференции», ведь официально функции создания каналов в мессенджере пока нет. В пресс-службе холдинга VK, который владеет MAX, “Ъ” тогда пояснили, что «платформа находится «в процессе технического тестирования каналов».

В пресс-службе ЕР “Ъ” рассказали, что партия «отправила запрос, как только началось тестирование каналов, и через некоторое время получила возможность начать работу на платформе». Коммунисты же признались, что такую заявку не подавали.

В «Справедливой России — За правду» “Ъ” сообщили, что тоже планируют «прописаться» в МАХ, а в партии «Новые люди» пообещали «следить за развитием» мессенджера. В ЛДПР тогда от комментариев отказались.

Божена Иванова