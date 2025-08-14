Врио губернатора Оренбуржья Евгений Солнцев завел канал в мессенджере Мax

Врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев завел канал в мессенджере Мax. Об этом он сообщил на своей странице во «ВКонтакте».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Сазонов, Коммерсантъ Фото: Андрей Сазонов, Коммерсантъ

«Считаю, что для коммуникаций с жителями региона нужно задействовать все возможные способы. Продолжу делиться новостями о жизни и развитии Оренбуржья в новом мессенджере. Рад буду вас видеть и там!»— отметил господин Солнцев.

Свой канал в Мax также завел губернатор Ульяновской области Алексей Русских, его коллега из Саратовской области Роман Бусаргин, врио губернатора Курской области Александр Хинштейн и глава Подмосковья Роман Воробьев.

Андрей Сазонов