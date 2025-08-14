Глава Ульяновской области Алексей Русских завел канал в мессенджере Мax

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских завел канал в российском мессенджере Мax. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«Новый национальный мессенджер наращивает аудиторию. Буду делиться новостями о нашем регионе теперь и на этой площадке. Присоединяйтесь!»— написал господин Русских.

Свой канал в Мax также завел губернатор соседней Саратовской области Роман Бусаргин, его курский коллега Александр Хинштейн и глава Подмосковья Роман Воробьев. Ранее о создании своего канала в мессенджере Max сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Андрей Сазонов