Глава Ульяновской области Алексей Русских завел канал в мессенджере Мax
Губернатор Ульяновской области Алексей Русских завел канал в российском мессенджере Мax. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ
«Новый национальный мессенджер наращивает аудиторию. Буду делиться новостями о нашем регионе теперь и на этой площадке. Присоединяйтесь!»— написал господин Русских.
Свой канал в Мax также завел губернатор соседней Саратовской области Роман Бусаргин, его курский коллега Александр Хинштейн и глава Подмосковья Роман Воробьев. Ранее о создании своего канала в мессенджере Max сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.