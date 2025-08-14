Арбитражный суд Москвы принял заявление о банкротстве Volkswagen AG

Арбитражный суд Москвы принял заявление АО «Камея» о признании банкротом германского Volkswagen AG. «Суд считает представленные конкурсным кредитором документы достаточными для принятия заявления и возбуждения производства по делу»,— говорится в определении от 12 августа. Рассмотрение обоснованности заявления конкурсного кредитора и вопроса об утверждении арбитражного управляющего назначено на 12 сентября.

Задолженность Volkswagen AG перед «Камеей» — 16,9 млрд руб. ущерба и упущенной выгоды, €40,05 тыс., а также 119 тыс. руб. судебных издержек, сообщала российская компания. Соответствующие права требования «Камея» приобрела у АО «Автомобильный завод НАЗ» (ранее — ООО «Автозавод ГАЗ») за 120 млн руб.

Компания требовала от Volkswagen AG компенсации убытков, возникших в результате разрыва соглашения о контрактной сборке Skoda и VW на ГАЗе. Юристы Volkswagen AG пытались оспорить уступку долга АО «Камея», указывая в частности, что договор цессии служил прикрытием договора дарения между коммерческими организациями, аффилированными между собой.

