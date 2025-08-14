РКН заблокировал три трека из альбома Гуфа «Город дорог»

Три трека рэпера Гуфа (Алексей Долматов) с альбома «Город дорог» больше недоступны для прослушивания на «Яндекс.Музыке». Речь идет о песнях «Кто как играет», «Три нити» и «Новости».

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина также сообщила, что Роскомнадзор подтвердил ей внесение треков в реестр запрещенных. Ранее госпожа Мизулина просила МВД проверить альбом рэпера на пропаганду наркотиков. В качестве примеров такой пропаганды в альбоме она публиковала скрины текстов песен «Кто как играет» и «Мутные замуты».

В июле предприниматель Игорь Рыбаков заявил о намерении выкупить права на альбом у сооснователя компании «Монолит» Антона Пронина. Бизнесмен неоднократно заявлял, что после перехода прав в его собственность он планирует убрать альбом с цифровых площадок, так как треки «романтизируют» деструктивный образ жизни. В интервью с i-m-i.ru Антон Пронин говорил, что момент с отзывом альбома с цифровых площадок стал для него неожиданностью. Тогда он выразил сомнение, что сделка состоится. 7 августа Игорь Рыбаков заявил, что соглашение о покупке прав на альбом разорвано.

На фоне сообщений об удалении «Города дорог» со стриминговых сервисов Роскомнадзор заявлял, что «проводит мониторинг доступности» альбома. Результаты мониторинга ведомство планирует передать МВД, которое решит, стоит ли запрещать музыкальные произведения. 4 августа по требованию Роскомнадзора на «Яндекс.Музыке» был заблокирован трек Гуфа, Ноггано (он же Баста) и АК-47 «Тем, кто с нами». Причина — упоминание в треке способов изготовления психотропных веществ.

Полина Мотызлевская