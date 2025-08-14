Бывший гендиректор «Теплоэнерго» Илья Халтурин предстанет перед судом

Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего генерального директора АО «Теплоэнерго» Ильи Халтурина. Его обвинили в превышении должностных полномочий из личной заинтересованности (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ), сообщили в региональном СУ СКР.

Илья Халтурин в здании Московского районного суда

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Илья Халтурин в здании Московского районного суда

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По версии следствия, с декабря 2023 года по январь 2024 года Илья Халтурин поручил гендиректору дочернего ООО «Теплоэнергоремонт НН» заключить договор на корректировку проекта модернизации котлоагрегата Нагорной теплоцентрали без закупочной процедуры. В результате государству был причинен ущерб на 8,9 млн руб., проект подорожал более чем на 180 млн руб., считает обвинение.

В марте 2023 года «Теплоэнерго» по указанию Ильи Халтурина заключило договор с аффилированным ООО «Строительные технологии», которое заведомо не отвечало требованиям к участнику закупки: у компании был долг по обязательным платежам, а у ее директора — действующая судимость за экономические преступления, сообщили в прокуратуре. Также Илья Халтурин незаконно отказался взыскать со «Строительных технологий» более 3 млн руб. неустойки, добавили в ведомстве.

В апреле 2024 года фигурант незаконно увеличил оклад гендиректору дочернего ООО «Теплоэнергоремонт НН», чтобы он не тратился на адвоката и в суде дал выгодные для обвиняемого показания. Ущерб компании превысил 400 тыс. руб., полагает следствие.

Уголовное дело будет рассматривать Нижегородский райсуд.

Как писал «Ъ-Приволжье», бывшего руководителя «Теплоэнерго» арестовали в июле 2024 года. Вину в преступлении он не признал. Илья Халтурин отсидел предельный годовой срок предварительного заключения, но его арестовали сразу по выходу из СИЗО.

Елена Ковалева