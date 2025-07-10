«Бизнесом востребованы системы РЭБ»

Почти месяц прошел с того момента, как в Удмуртии запустили систему ограничений мобильного интернета, активируемую при угрозах и непосредственных атаках беспилотников. За прошлую неделю вражеские дроны совершили три налета на объекты в регионе. С 27 июня в республике введен режим повышенной готовности. О том, как местным предпринимателям адаптироваться к работе без мобильного интернета и в условиях атак БПЛА, рассказал «Ъ-Удмуртия» исполнительный директор удмуртского отделения «Опоры России» Андрей Орлов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено Андреем Орловым Фото: предоставлено Андреем Орловым

«Та сложность, с которой столкнулись все предприниматели региона — это ограничение мобильной сети. Сейчас большинство компаний переходит на стационарный интернет, если не сделали этого ранее. Наибольшие проблемы возникают у малого бизнеса, поскольку ценник на подключение к проводному интернету для юридических лиц достаточно высок. На присоединение новой точки в марте провайдеры выставляли ценник от 150 тыс. руб. В случае, если дом уже был подключен к сети, то конечно, оно обходилось дешевле — в районе 4-8 тыс. руб. Для повышения оперативности внутри компаний устанавливают Wi-Fi. Иного решения на данный момент я не вижу — только стационарный интернет, звонки и личные встречи.

Еще одна сложность заключается в том, что ограничения мобильного интернета не относятся к форс-мажорным обстоятельствам, таким как стихийные бедствия. Соответственно, отсутствие связи не является достаточным основанием для задержки в выполнении договорных обязательств.

Я не слышал, чтобы в регионе предлагали услуги страхования предпринимателей от атак БПЛА и от сопутствующих им ограничений связи. Мер компенсации на региональном уровне не предлагается. В других регионах, как мне известно, в связи с угрозами беспилотных атак налоговые или иные послабления для бизнеса не вводились. На уровне “Опоры России” сейчас рассматривается возможность подачи соответствующих законодательных инициатив.

Крупным и средним бизнесом сейчас востребованы системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ). За последний год предприятия и организации приобрели у одной из компаний, связанной с безопасностью, более 30 устройств, у головной компании — более 100. Это в целом по России, но в их числе и несколько организаций из Удмуртии. В основном это предприятия топливно-энергетической сферы и промпроизводства. Минимальная стоимость самого устройства начинается от 10,5 тыс. руб. с учетом доставки, но без подключения.

Условия для бизнеса сейчас непростые, но российские коммерсанты привыкли адаптироваться и преодолевать сложности. Иного выбора все равно нет, только ждать завершения спецоперации».