На Кубани опровергли данные об увольнении пенсионеров из органов власти

Оперштаб Краснодарского края назвал фейком распространившееся в интернете постановление, якобы подписанное губернатором Вениамином Кондратьевым. В документе утверждалось, что из органов власти будут увольнять всех сотрудников пенсионного возраста и трудоустраивать вместо них ветеранов СВО.

«Весь этот фальшивый документ — циничный фейк, направленный на то, чтобы столкнуть интересы гражданских служащих и участников СВО и их семей»,— говорится в заявлении оперштаба.

В оперштабе указали на фразы «собрать информацию», «подготовить перечень», «подготовить бланки», которые встречаются в поддельном постановлении. Такие выражения не используются в юридических документах. Кроме того, при упоминании министерства труда и соцразвития отсутствует фамилия ответственного.

В пресс-релизе подчеркивается, что в Краснодарском крае ведется системная работа по помощи ветеранам СВО. Уже более 50 военнослужащих устроились на работу в краевые ведомства и администрацию муниципальных образований. Участники спецоперации могут пройти профессиональную переподготовку благодаря проекту «Герои Кубани».

