ОАЭ были посредниками возвращения из плена российских военнослужащих

Объединенные Арабские Эмираты оказали гуманитарную поддержку при возвращении 84 российских военнослужащих, которые были в украинском плену. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России. Какие именно «посреднические усилия гуманитарного характера» оказали ОАЭ, не уточняется.

Президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян 7 июня заявлял, что страна готова прикладывать усилия для содействия обмену. Сегодня Россия и Украина провели обмен военнопленными по формуле «84 на 84». Российских военнослужащих доставили в Белоруссию. Позже их отправят Россию. Минобороны сообщило, что на родине они пройдут курс лечения и реабилитации.