За полгода 2025 года в бюджет Татарстана поступило 22,1 млрд рублей акцизов

По итогам первого полугодия 2025 года в консолидированный бюджет Татарстана поступили акцизы на сумму 22,1 млрд руб. Это составляет 45% от плана по сбору акцизов за год. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства финансов Татарстана.

Поступившие в бюджет акцизы распределились следующим образом:

на нефтепродукты — 10,6 млрд руб.;

на пиво — 7,1 млрд руб.;

в счет компенсации потерь по движимому имуществу — 2,4 млрд руб.;

на алкоголь — 1,9 млрд руб.;

на жидкую сталь и газ для производства аммиака — 100 млн руб.

Отмечается, что акцизы на нефтепродукты направляются на финансирование дорожной деятельности.

Ранее сообщалось, что исполнение по 11 нацпроектам в Татарстане за первые полгода 2025 года составило 15,6 млрд руб.

Диана Соловьёва