Завершено следствие по делу против главы филиала «Росжилкомплекса» Бгатова

Военные органы СКР закончили расследование дела против начальника филиала «Южный» ФГАУ «Росжилкомплекс» Сергея Бгатова. Его обвиняют в превышении должностных полномочий. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По данным следствия, в 2024 году филиал по инициативе фигуранта начал платить субсидии гражданину, который не имел оснований для обеспечения жильем. Это нанесло Минобороны ущерб в размере более 19 млн руб., так как деньги израсходовали не по назначению.

В качестве обеспечительных мер у господина Бгатова арестовали имущество на сумму более 4 млн руб. Обвиняемый также полностью возместил ущерб в ходе предварительного следствия.

Никита Черненко

