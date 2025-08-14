Белый дом: Трамп хочет использовать все возможности для мира на Украине

Президент США Дональд Трамп намерен использовать все инструменты для достижения мира между Россией и Украиной. В случае необходимости американский лидер готов прибегнуть к санкциям, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. При этом на подчеркнула, что господин Трамп предпочитает использовать дипломатию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters Дональд Трамп

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

«У президента есть множество инструментов, которые он может использовать в случае необходимости, но он всегда говорил, что дипломатия и переговоры — это его главный способ положить конец этой войне»,— сказала Кэролайн Левитт в интервью Fox News. По словам представителя Белого дома, инициатива провести переговоры на Аляске исходила от российской стороны.

Переговоры Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом пройдут на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже 15 августа. Как сообщал Кремль, центральной темой их встречи станет урегулирование конфликта на Украине. Накануне Дональд Трамп заявил, что Россию ждут «серьезные последствия» в случае, если Владимир Путин не согласится завершить боевые действия.

О предстоящей встрече — в материале «Ъ» «Пляски вокруг Аляски».

Лусине Баласян