Глава РФПИ Дмитриев примет участие в саммите РФ и США на Аляске

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев примет участие в российско-американском саммите на Аляске 15 августа. Об этом сообщили агентства Reuters, ТАСС, «РИА Новости» и «Интерфакс» со ссылкой на источники.

Кирилл Дмитриев

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Кирилл Дмитриев

Кирилл Дмитриев в апреле встречался в Вашингтоне со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. Стороны в частности говорили об укреплении отношений между странами. Глава РФПИ также входил в состав российской делегации на переговорах с американской стороной для обсуждения экономических связей между Россией и США.

Владимир Путин и Дональд Трамп проведут переговоры на совместной военной базе ВВС и Сухопутных войск США «Элмендорф-Ричардсон» в Анкоридже на Аляске. Российская сторона называла основной темой переговоров конфликт на Украине. В составе делегации России на саммит приедет и министр иностранных дел Сергей Лавров.

О предстоящей встрече — в материале «Ъ» «Пляски вокруг Аляски».

Лусине Баласян