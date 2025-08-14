«Росатом» надеется на решение вопроса с топливом для ЗАЭС на саммите РФ и США

Гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев надеется, что во время саммита России и США на Аляске решится вопрос о замене американского топлива российским на Запорожской АЭС. Переговоры президентов Владимира Путина и Дональда Трампа запланированы на 15 августа.

«В свое время американская сторона доносила до нас определенные озабоченности по топливу,— сказал глава госкорпорации в эфире “России 24”.— Мы ответили и по нашим дипломатическим каналам, и по линии МАГАТЭ, что готовы обсуждать судьбу американского топлива как находящегося в реакторах, так и находящегося в хранилищах».

Господин Лихачев подчеркнул, что «Росатом» последние две–три недели фиксирует обострение военной активности вблизи ЗАЭС. Происходят атаки на инфраструктуру объекта и на город Энергодар. В последние дни участились не только удары БПЛА, но и артиллерийские обстрелы, добавил гендиректор госкорпорации. По его словам, несмотря на это «станция в безопасном состоянии, коллектив сплочен».

Запорожская АЭС расположена вблизи Энергодара на левом берегу Днепра и состоит из шести блоков. Каждый из них находится в состоянии холодного останова. Россия взяла станцию под контроль в марте 2022 года, ею управляет «Росэнергоатом», входящий в «Росатом». Алексей Лихачев говорил, что станция будет полностью переведена на российское топливо. Однако вопрос возврата американской стороне топлива компании Westinghouse сопряжен с юридическими и политическими сложностями, пояснял он.