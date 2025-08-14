Мединский: Украина приняла только двоих украинских военнопленных из 1 тыс.

Помощник российского президента и глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский заявил, что из 1 тыс. военнопленных Киев согласился принять только двоих. Речь идет о списке военнослужащих ВСУ, которые направили президенту Украины Владимиру Зеленскому обращение с просьбой включить их в следующий обмен.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Владимир Мединский

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Очередной обмен. МО: Россия вернула 84 военнослужащих с территории Украины, взамен переданы 84 пленных ВСУ. Наши ребята дома. А вот из 1000 пленных вэсэушников (список опубликован RT), которые обращались к Зеленскому, украинская сторона приняла лишь 2 (два) чел.»,— написал Владимир Мединский в Telegram-канале.

О том, что 3-й этап обмена военнопленными не состоялся из-за отказа Украины принять 1 тыс. солдат ВСУ, Владимир Мединский сообщал в начале августа. Украинская сторона в ответ заявила, что Киев настаивает на обмене по принципу «всех на всех», а Москва избегает такого формата.

14 августа Украина и Россия провели обмен по формуле «84 на 84». Предыдущий обмен состоялся во время третьего раунда переговоров России и Украины, 23 июля. Тогда стороны передали друг другу около 250 человек и договорились об обмене еще 1200 военнослужащих.

Лусине Баласян