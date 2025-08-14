Утверждены стипендии участникам программы «Герои. Нижегородская область»

Правительство Нижегородской области опубликовало постановление об именной стипендии для участников региональной программы «Герои. Нижегородская область». Каждый стипендиат будет ежемесячно получать из областного бюджета 22 440 руб.

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Право на стипендию с 1 августа имеют обучающиеся в АНО «Корпоративный университет Нижегородской области», не имеющие дисциплинарных взысканий, отмечается в документе.

Как писал «Ъ-Приволжье», на выплату именной стипендии для участников региональной программы выделили 6,73 млн руб. Заявки на участие в программе подали 1,6 тыс. человек, в финал прошли 60 претендентов. Еще 30 человек вошли в резерв следующего потока программы, сейчас они находятся в зоне СВО.

Владимир Зубарев