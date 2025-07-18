На стипендиатов программы «Герои. Нижегородская область» выделят 6,7 млн рублей
Правительство Нижегородской области намерено выделить 6,73 млн руб. на выплату именной стипендии для участников региональной программы «Герои. Нижегородская область». Об этом говорится в пояснительной записке к проекту июльских изменений в областной бюджет 2025 года.
Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ
Число стипендиатов в пояснительной записке не указано. Депутаты заксобрания рассмотрят предложенные правительством изменения в бюджет в конце июля.
Как писал «Ъ-Приволжье», всего заявки на участие в программе подали более 1,6 тыс. человек. В финал прошли 60 человек. Еще 30, которые находятся в зоне СВО, вошли в резерв для включения в следующий поток программы по возвращении.