За год петербуржцы стали интересоваться подработкой в общепите почти в 2,8 раза чаще

Интерес к подработке в общепите в первом полугодии 2025 года превысил показатель аналогичного периода прошлого года на 179%. Об этом сообщили «Ъ-СПб» в пресс-службе сервиса «Авито».

За шесть месяцев 2025 года занятости в отрасли общественного питания при неполной соискателям в среднем предлагали 45,5-67,2 тыс. рублей в месяц.

Еще одной популярной сферой подработки стал гостиничный бизнес и туризм. Сотрудники в Санкт-Петербурге стали запрашивать контакты компаний в 2,5 раза чаще (+155%), чем в первой половине 2024 года. При частичной занятости работники могли рассчитывать в среднем на 40-55 тыс. рублей в месяц.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что самыми востребованными сотрудниками в Петербурге стали работники сферы ритейла.

Артемий Чулков