Суд арестовал директора по охране труда БСК и начальника отдела Ростехнадзора

Советский районный суд Уфы арестовал до 9 октября директора по охране труда, промышленной безопасности и экологии АО БСК Олега Хурматуллина, и начальника отдела Ростехнадзора Алексея Карпенко. Они обвиняются в нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов (ч. 2 ст. 217 УК РФ) и халатности (ч. 2 ст. 293 УК РФ), повлекших по неосторожности смерть человека. Об избрании меры пресечения ходатайствовал следователь.

Как сообщает Объединенная пресс-служба судов Башкирии, в нарушение требований федерального законодательства начальник отдела Ростехнадзора фактически не проводил общее руководство деятельностью подчиненных должностных лиц, не организовывал плановые и внеплановые проверки, контрольно-надзорные мероприятия. Из-за этого трубопровод хлористого водорода с июня этого года использовался за пределами срока его безопасной эксплуатации. Проверки объекта не проводили с сентября 2023 года, предписания об устранении нарушений требований промышленной безопасности не выдавали.

Это, как полагают в управлении СКР по региону, привело к аварии. 9 августа произошла разгерметизация и утечка газа, «повлекшая объемный взрыв и последующую утечку остаточного винилхлорида-поливинилхлорида». При инциденте пострадал 41 человек. Один скончался в больнице, трое находятся в крайне тяжелом состоянии.

Майя Иванова