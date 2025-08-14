У берегов Либерии загорелся контейнеровоз Maersk

На борту контейнеровоза датской компании Maersk произошел пожар. Он вспыхнул еще вчера, и экипаж до сих пор борется с огнем. О произошедшем компания объявила сегодня.

Сейчас судно находится у берегов Либерии. Экипаж заметил дым, идущий из контейнеров на борту, когда судно следовало из Роттердама в малайзийский порт Танджунг-Пелепас, передает Reuters. Экипаж находится в безопасности и пытается взять ситуацию под контроль.

Два буксира с противопожарным оборудованием приблизились к горящему судну накануне вечером, уточнила компания.