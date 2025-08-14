Депутаты предложили узаконить использование ИИ в предвыборной агитации

Использование искусственного интеллекта (ИИ) в агитационных материалах на выборах в Госдуму возможно, но должно быть строго регламентировано. Это следует из законопроекта, который 14 августа внесли в нижнюю палату депутаты Ярослав Нилов (исключен из ЛДПР), Дмитрий Гусев (СРЗП), Андрей Свинцов (ЛДПР) и Александр Ющенко (КПРФ).

Согласно предложенным поправкам, проводить предвыборную агитацию можно будет «в том числе с использованием искусственного интеллекта». Сами агитматериалы тоже могут быть изготовлены с помощью ИИ, однако особенности их изготовления «могут быть установлены Центральной избирательной комиссией РФ». Всю печатную и аудиовизуальную продукцию, сделанную с привлечением ИИ, нужно будет помечать.

Как объясняют авторы инициативы, реализация национальных целей развития России напрямую зависит от последовательного внедрения ИИ в наиболее важные сферы общественной жизни, «в том числе в такой важнейший демократический институт, как выборы депутатов». Применение ИИ, уверены депутаты, поможет «существенно снизить затраты на производство агитационных материалов и оптимизировать процесс их создания», однако процесс нужно регламентировать, чтобы избежать злоупотреблений.

Напомним, что ранее о необходимости законодательного регулирования использования ИИ на выборах говорили и в Центризбиркоме. Как предупреждала глава комиссии Элла Памфилова, в отсутствие такого регулирования эта технология может использоваться в «деструктивных целях», в частности для создания дипфейков.

Божена Иванова