Сын Байдена отказался извиняться перед Меланией Трамп за слова о связи с Эпштейном
Сын бывшего президента США Хантер Байден отказался приносить извинения первой леди Мелании Трамп. Ранее он заявил, что ее и президента Дональда Трампа познакомил Джеффри Эпштейн.
Хантер Байден
Фото: David Swanson / Reuters
Хантер Байден дал интервью каналу Channel 5. В начале беседы журналист предложил гостю воспользоваться возможностью и публично принести извинения первой леди.
«К черту. Этого не будет», — ответил сын экс-президента. Он добавил, что его заявление было основано на информации, которую распространял биограф Дональда Трампа Майкл Волф.
Ранее Fox News сообщил, что первая леди направила сыну экс-президента и его адвокату письмо с требованиями опровергнуть «клеветническое заявление». Она пригрозила подать иск на $1 млрд.