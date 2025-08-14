Мелания Трамп угрожает сыну Байдена иском на $1 млрд за клевету по делу Эпштейна

Адвокаты первой леди США Мелании Трамп направили официальное требование Хантеру Байдену об отзыве «клеветнических заявлений». Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на анонимные источники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мелания Трамп

Фото: Leah Millis / Reuters Мелания Трамп

Фото: Leah Millis / Reuters

В начале августа Хантер Байден заявил в интервью каналу Channel 5, что именно Джеффри Эпштейн познакомил будущую первую леди с Дональдом Трампом. Сами супруги неоднократно говорили, что познакомились в 1998 году на вечеринке в клубе Kit Kat в Нью-Йорке, которую устроил их общий друг Паоло Замполли.

Адвокат Алехандро Брито отправил Хантеру Байдену письмо, в котором потребовал «немедленно отозвать ложные, клеветнические, уничижительные и провокационные заявления в адрес госпожи Трамп», передает Fox News. Жена президента США намерена подать иск о выплате $1 млрд ущерба, если Хантер Байден не опровергнет свое заявление. При этом срок ультиматума истек уже 7 августа, указывает канал.