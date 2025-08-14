Игорь Бабушкин покинул пост главы ИИ-стартапа Илона Маска

Игорь Бабушкин покинул компанию xAI, принадлежащую Илону Маску. Разработчик возглавлял команду стартапа с июля 2023 года. Теперь он займется запуском собственного проекта в ИИ-индустрии — Babuskin Ventures.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игорь Бабушкин

Фото: LinkedIn Игорь Бабушкин

Фото: LinkedIn

В прощальном посте господин Бабушкин выразил признательность команде xAI и рассказал о том, как запускался проект. «Мы оба (Бабушкин и Маск.— “Ъ”) чувствовали необходимость создания ИИ-компании с иной миссией,— написал разработчик в соцсети X. — Создание искусственного интеллекта, который способствовал бы развитию человечества, было мечтой всей моей жизни». Илон Маск поблагодарил бывшего сотрудника за работу: «Спасибо за помощь в создании xAI! Без тебя у нас бы не получилось».

Новый проект разработчика, Babuskin Ventures, займется исследованиями и поддержкой стартапов в области искусственного интеллекта. «Я хочу продолжить свою миссию по созданию ИИ, который был бы безопасным и полезным для человечества»,— подчеркнул Игорь Бабушкин.

В июле этого года нейросеть Grok, разработанная xAI, попала в скандал. Ее версия, интегрированная в соцсеть X, после очередного обновления начала генерировать оскорбительные и расистские комментарии в ответ на запросы пользователей. Среди прочего Grok начал хвалить Гитлера. В xAI были вынуждены принять меры по блокировке высказываний, разжигающих ненависть.

Родители Игоря Бабушкина, по его словам, покинули Россию после развала Советского Союза. Он проходил аспирантуру по физике элементарных частиц в CERN (Европейская организация по ядерным исследованиям). Позже работал в ИИ-компании DeepMind, которую впоследствии выкупил Google. Оттуда перешел в OpenAI и даже участвовал в основании проекта, однако позднее начал критиковать политику компании.