Три жителя Ленобласти скончались после употребления незамерзайки

Распитие незамерзающей жидкости привело к смерти трех человек в Ленинградской области. По этому факту возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

В происшествии нашли признаки производства товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц. В ведомстве полагают, что лицо из числа производителей незамерзаек для использования в бытовых целях допустило выпуск и поставку продукции в неустановленные объекты розничной торговли.

Эту жидкость 13 августа выпили четыре человека, трое из которых скончались в результате токсического отравления. Жительница Ленобласти находится в реанимации.

Татьяна Титаева