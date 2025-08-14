«Аврора» не будет возвращать в бюджет деньги за невыполненные рейсы

«Аврора» добилась отмены требований по возврату в бюджет средств за недостижение в 2024 году планки в 7,3 тыс. субсидируемых рейсов. Об этом рассказал «Ъ» гендиректор авиакомпании Константин Сухоребрик.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Речь идет о программе социально значимых рейсов на Дальнем Востоке, за выполнение которых в 2024 году перевозчик получил 5,5 млрд руб. субсидии. Как сообщал «Ъ», Счетная палата (СП) зафиксировала, что «Аврора» выполнила 6,7 тыс. рейсов и должна вернуть в бюджет 100,5 млн руб. В СП также указали, что авиакомпания перевезла 173 пассажира в возрасте до 12 лет без положенной им скидки в 25%.

По словам господина Сухоребрика, требование вернуть в бюджет 60 млн руб. авиакомпании было предъявлено по итогам проверки управления Федерального казначейства (УФК) по Сахалинской области. «Аврора» оспорила представление в Федеральном казначействе и суде. И 12 августа УФК уведомило «Аврору» об удовлетворении жалобы. «Аврора» работает над окончательным урегулированием вопроса, уточнил глава авиакомпании.

Константин Сухоребрик отметил, что, несмотря на снижение объемов финансирования субсидии на 7% в 2024 году, авиакомпания перевезла на 1% больше пассажиров, чем в 2023 году. По его словам, более 700 рейсов не выполнено в связи с «инфраструктурными ограничениями». Из-за закрытия аэропорта Хужир не выполнено 460 рейсов, Комсомольска-на-Амуре — еще 198 рейсов, также сказалась и неготовность посадочной площадки в Агинском, рассказал господин Сухоребрик. Кроме того, добавил он, часть рейсов не осуществлялась по метеоусловиям аэропортов Шахтерск, Курильск и посадочной площадки Амурзет. Если бы не эти ограничения, авиакомпания могла бы перевыполнить целевые показатели, указал топ-менеджер.

Глава «Авроры» добавил, что авиакомпания всегда делает скидки детям, но в случае со 173 пассажирами «со стороны агентской сети допущены технические накладки, из-за чего скидка была рассчитана неправильно и предоставлена в меньшем размере». Доля таких билетов составила 0,5% от общего числа «детских» билетов. Проблема была обнаружена и устранена «Авророй» самостоятельно, заявил Константин Сухоребрик.

