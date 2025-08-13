Прилетело за субсидии

Счетная палата обнаружила нарушения в начислении субсидий за авиаперевозки в регионах. Так, RedWings продавала льготные билеты с наценкой и «неправомерно» получила 20 млн руб. субсидии. «Аврора» не выполнила на Дальнем Востоке рейсы на более чем 100 млн руб., а также не сделала должных скидок пассажирам до 12 лет. В Росавиации “Ъ” сообщили, что сами установили нарушения и потребовали от авиакомпаний вернуть средства в бюджет, а пассажирам — разницу в цене. Регулятор пообещал закрепить детские скидки в правилах предоставления субсидий, но эксперты считают, что господдержка перевозок требует более серьезной модернизации.

Счетная палата (СП) выявила нарушения в предоставлении субсидий на региональные перевозки авиакомпаниям RedWings (входит в «Ростех») и «Аврора», следует из материалов проверки аудиторами деятельности Росавиации, которая распределяет субсидии, за 2024 год.

Аудиторы проверяли субсидии программ по действовавшим тогда постановлениям №1242 (региональные перевозки в обход Москвы), №215 (рейсы в Калининград и на Дальнем Востоке), а также №1172 (социально значимые маршруты на Дальнем Востоке, которые обслуживает только «Аврора»). С 2025 года все постановления прекратили действия, распределение субсидий происходит в рамках единых правил (постановление №1780). Как уточнили “Ъ” в Росавиации, на межрегиональные перевозки по социально значимым маршрутам внутри Дальнего Востока в 2024 году выделялось 5,51 млрд руб., на программу межрегиональных перевозок в обход Москвы — 7,95 млрд руб. Из них RedWings, по данным “Ъ”, получила около 2 млрд руб.

Согласно выводам СП, в 2024 году «Аврора» не достигла целевых показателей по перевозкам по программе 1172 и выполнила 6,7 тыс. из 7,3 тыс. запланированных рейсов.

В этой связи авиакомпания, как подсчитали аудиторы, должна была вернуть в бюджет 100,5 млн руб., но «соответствующее требование» в адрес регулятором не было направлено. Вторая претензия СП к «Авроре» заключается в том, что авиакомпания перевезла 173 пассажира в возрасте до 12 лет без положенной им скидки в 25%. В этой связи Росавиации рекомендовано дополнить правила уточнениями по применению специального тарифа и установить штрафные санкции для перевозчика за несоблюдение условий. В 2022 году СП уже предъявляла претензии к «Авроре» за некорректное начисление 1,5 млрд руб. в течение нескольких лет по той же субсидии. В «Авроре» тогда объяснили ситуацию, в частности, поздним распределением средств (см. “Ъ” от 2 ноября 2022 года).

Авиакомпания RedWings, как выяснили в СП, продавала билеты по субсидируемым направлениям в рамках постановления №1242 на 131 рейс «по стоимости, превышающей размер специального тарифа от 100 руб. до 18,6 тыс. руб., и неправомерно получила из бюджета более 20 млн руб. в рамках данной субсидии». “Ъ” направил запрос в «Аврору».

В RedWings заявили, что «речь идет об ошибке с использованием данных из системы бронирования, которые могут не отражать различные нестандартные ситуации». В частности, данные не содержат информацию о вторичных операциях или особенностях бронирования: частичных возвратах с переоформлением билета, бронировании нескольких мест одним пассажиром, курсовых разницах и других ситуациях. В компании добавили, что впервые столкнулись с такими претензиями и находятся в диалоге с СП и Росавиацией.

В Росавиации “Ъ” сообщили, что в рамках ежегодной проверки самостоятельно выявили ряд нарушений перевозчиками условий предоставления субсидий.

Нарушения, признали там, в том числе касаются реализации льготных авиабилетов по стоимости, превышающей специальный тариф. По требованию Росавиации авиакомпании ведут работу по возврату пассажирам разницы в стоимости билетов. «Кроме того, перевозчикам, в частности RedWings, направлены требования о возврате части выплаченных средств в рамках реализации программы субсидирования»,— добавил регулятор. Требование вернуть средства в федеральный бюджет также направлено «Авроре», указали в Росавиации: «Несмотря на то что часть рейсов перевозчик не выполнил из-за регламента работы ряда аэропортов и неблагоприятных метеоусловий».

В Росавиации подчеркнули, что постоянно совершенствуют как правила предоставления субсидии, так и методы контроля за соблюдением условий, порядок и цели их предоставления. Это касается в том числе условий предоставления дополнительных скидок детям в размере 25% от специального тарифа — такие требования будут прописаны в соглашениях с авиакомпаниями, заверил регулятор.

Главный эксперт Института экономики транспорта ВШЭ Федор Борисов говорит, что, если перевозчик продает билеты значительно выше установленной льготной стоимости, «это ситуация достаточно странная и недопустимая». Но, отмечает он, если компания способна в этих условиях повышать коммерческие тарифы и продавать дополнительные услуги, а также видит спрос, то «возникает вопрос о целесообразности субсидирования именно таких маршрутов».

Правила предоставления субсидий на перевозки в регионах в целом требуют пересмотра и модернизации, соглашается Андрей Крамаренко из ВШЭ.

Например, говорит он, в целевых показателях по числу рейсов программы социальных перевозок на Дальнем Востоке «нет ни социального, ни экономического смысла». Кроме того, механизм не учитывает тип воздушного судна, на котором выполняется рейс, что также создает сложности с определением справедливости оценки себестоимости рейса, уточняет эксперт. По его мнению, желательно также предусмотреть создание конкурентной базы для получателей субсидии, поскольку в механизме исходно заложены риски невыполнения целевых показателей единственным получателем с ограниченным флотом.

Программа же субсидирования региональных перевозок в обход Москвы в целом морально устарела и требует разделения ее маршрутов на три разные составляющие, считает господин Крамаренко. Во-первых, отдельно должны субсидироваться перевозки в труднодоступных регионах, где авиация может быть единственным типом сообщения. Такой тип субсидии должен быть бессрочным, контракты должны заключаться минимум на пять-десять лет, а маршруты должны устанавливаться авиакомпаниями, а не властями, как сейчас, продолжает эксперт. Во-вторых, раз в один-два года должны субсидироваться маршруты, которые в будущем можно будет перевести на коммерческую основу. Наконец, исключить из программы необходимо вахтовые рейсы, которые не нуждаются в бюджетных субсидиях, говорит Андрей Крамаренко.

Айгуль Абдуллина