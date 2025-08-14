ЦБ вместе с МВД подготовил советы, как обезопасить себя от мошенников в Telegram

Чтобы обезопасить свой аккаунт в Telegram, нужно включить двухфакторную аутентификацию и запретить звонки от незнакомцев, советует Центробанк (ЦБ). Регулятор совместно с МВД подготовил несколько правил для защиты аккаунтов в мессенджере.

В числе рекомендаций ЦБ:

включить двухфакторную аутентификацию и установить «облачный пароль» (его нужно вводить в аккаунт каждый раз при входе с нового устройства к дополнение к коду из смс);

не хранить во вкладке «Избранное» важные сведения;

запретить звонки через Тelegram от незнакомых номеров;

скрыть свой номер телефона от посторонних;

периодически проверять список устройств, имеющих доступ к вашему аккаунту.

ЦБ также напомнил, что нельзя никому сообщать коды подтверждений для входа в Telegram, не следует переходить по ссылкам от незнакомцев. Также важно периодически обновлять пароль и регулярно очищать кэш.

13 августа Роскомнадзор подтвердил начавшиеся на этой неделе частичные блокировки голосового трафика в Telegram и WhatsApp. По версии российских правоохранительных органов, именно их в основном используют для мошенничества. Минцифры допустило, что доступ к звонкам восстановят, если мессенджеры выполнят требования закона.

Подробности — в материале «Ъ» «Мессенджеры подвисли на голоске».