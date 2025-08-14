В РАН опровергли публикации СМИ о новых вариантах произношения слова «миллион»

Научный сотрудник Института русского языка имени В. В. Виноградова РАН Владимир Пахомов опроверг публикации СМИ о новых правилах произношения слов «миллион» и «миллиард».

14 августа «РИА Новости» со ссылкой на орфографический словарь (.pdf) русского языка как государственного сообщило, что институт утвердил варианты произношения «мильон» и «мильярд» для слов «миллион» и «миллиард». Данное правило, как писало агентство, распространяется и на другие формы слов: «миллионный» — «мильонный», «миллиардный» — «мильярдный».

Владимир Пахомов поясняет, что слово «мильон» в орфографическом словаре дано в качестве передачи разговорного произношения — варианты не равноправные, и слово «мильон» допустимо на письме только для передачи конкретно этого произношения (например, в речи персонажей художественных произведений).

Кроме того, господин Пахонов отмечает, что нормы произношения регламентирует не орфографический, а орфоэпический словарь.

Так, в «Большом орфоэпическом словаре русского языка» произношение слова «миллион» зафиксировано следующим образом: «МИЛЛИОН, миллиона, мн. миллионы, миллионам \\ ми[л’ио]н и допуст. устарелое ми[л’jо]н, в беглой речи возможно ми[л’о]н».

Полина Мотызлевская