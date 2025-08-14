Двух офицеров ФТС приговорили к 9 годам за получение взятки

Дорогомиловский районный суд Москвы вынес приговор по делу о получении взятки двумя офицерами отдела по борьбе с контрабандой наркотиков Федеральной таможенной службы (ФТС). Речь идет о Чингизе Медетове и Дмитрии Паршине. Фигурантам назначили по 9 лет колонии строгого режима, сообщил корреспондент «Ъ» из зала суда.

Офицеры работали в отделе специальных мероприятий службы противодействия контрабанде наркотиков Главного управления по борьбе с контрабандой ФТС. Как установило следствие, в 2023 году они отправились в служебную командировку в Киргизию и там получили взятку. Ее сумма не разглашается.

Господа Медетов и Паршин вину не признают. Они считают, что в их действиях отсутствует состав преступления.

Никита Черненко