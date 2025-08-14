Путин: администрация Трампа предпринимает искренние усилия для мира на Украине

Президент России Владимир Путин на совещании по российско-американскому саммиту на Аляске заявил, что администрация президента США Дональда Трампа предпринимает энергичные и искренние усилия для завершения боевых действий на Украине.

«Как всем хорошо известно, (администрация Трампа.— ''Ъ'') предпринимает, на мой взгляд, достаточно энергичные и искренние усилия для того, чтобы прекратить боевые действия, прекратить кризис и выйти на договоренности, представляющие интерес для всех вовлеченных в этот конфликт сторон. Для того, чтобы создать долгосрочные условия мира и между нашими странами, и в Европе, да и в мире в целом»,— сказал Владимир Путин на совещании.

15 августа Владимир Путин проведет переговоры с Дональдом Трампом на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Как сообщал Кремль, центральной темой их встречи станет урегулирование конфликта на Украине. Лидеры также обсудят двустороннее сотрудничество в экономической сфере и вопросы глобальной безопасности.

Лусине Баласян