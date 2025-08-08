Украинские солдаты получили по 16 лет колонии за теракты Курской области

Двоих боевиков ВСУ — стрелка 22 отдельной механизированной бригады Александра Клименко и гранатометчика 61 отдельной механизированной бригады Виктора Соколовского — признали виновными в совершении террористического акта (пп. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ, до 20 лет лишения свободы). Суд приговорил их к 16 годам лишения свободы. При этом Клименко первые четыре, а Соколовский первые пять лет проведут в тюрьме. Оставшийся срок террористы будут отбывать в колонии строгого режима. Об этом сообщили в СКР.

Следствие и суд установили, что Соколовский в августе, а Клименко в январе пересекли госграницу, открывали огонь по мирным жителям и российским военным, мешали эвакуации населения. Оба они были задержаны в ходе военных действий и переданы следственным органам.

В конце июля три украинских сапера получили аналогичные сроки за минирование в Суджанском районе Курской области.

Юрий Голубь