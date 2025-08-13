На обновление пешеходных зон в Кисловодске выделили около 17 млн рублей

В Кисловодске на благоустройство пешеходных зон выделили около 17 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Ставропольского края.

Вся сумма собрана в 2024 году в рамках курортного сбора.

С января курортный сбор заменили туристическим налогом. У него нет целевого назначения, поэтому его можно направить на разные нужды. В министерстве туризма и оздоровительных курортов региона отметили, что ряд муниципалитетов направит средства на благоустройство инфраструктуры.

Мария Хоперская