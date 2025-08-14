РПЛ выразила готовность к обсуждению возможного изменения лимита на легионеров

Российская премьер-лига (РПЛ) готова к обсуждению возможного изменения лимита на легионеров. Об этом в интервью «Матч ТВ» заявил президент организации Александр Алаев.

По словам господина Алаева, этот вопрос находится в «в компетенции и полномочиях министерства спорта». При этом РПЛ готова к «конструктивно обсуждать» нововведения, а также «делиться всеми наработками».

«Убежден, что все субъекты футбола и регуляторы индустрии хотят одного — качественного развития нашей игры. Внутри индустрии могут звучать разные мнения, но мы всегда приходим к единому знаменателю, гармонии и пониманию. Уверен, что так будет и дальше», — подчеркнул Александр Алаев.

Ранее министр спорта России Михаил Дегтярев в интервью «Ъ» рассказал, что министерство спорта планирует ужесточить лимит на легионеров в РПЛ. Глава ведомства назвал «оптимальной» формулу, при которой на поле смогут находиться не более пяти иностранных игроков, а в заявке клуба — до десяти. С сезона-2022/23 клубы РПЛ могут заявлять до 13 легионеров, но на поле одновременно могут быть восемь из них.

