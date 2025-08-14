После протестов в Сербии задержали 47 человек за применение насилия

В Сербии в результате столкновений между протестующими, сторонниками правящей Сербской прогрессивной партии и полицейскими пострадали 27 сотрудников правоохранительных органов и более 80 гражданских лиц. Об этом сообщил министр внутренних дел республики Ивица Дачич. Он призвал сограждан к миру и пообещал привлечь к ответственности тех, кто причастен к организации протестов.

«Атакам подверглись и те граждане, которые не поддерживают протестующих и являются сторонниками СПП, массово собравшимися у своих местных отделений»,— сказал Ивица Дачич (цитата по Kurir). «В течение следующих 48 часов все нарушители закона, нанесшие телесные повреждения гражданам и сотрудникам полиции, будут привлечены к ответственности. —отметил глава сербского МВД.— Полиция спасла жизни граждан и свои собственные, если бы этого не произошло, жертвы были бы обязательно».

Премьер Сербии Джуро Мацут осудил насилие и призвал к снижению напряженности после произошедших в ночь на 14 августа беспорядков. Минюст Сербии осудил действия организаторов протестов, которые, по утверждению ведомства, нанесли удар «по конституционному порядку, демократическим ценностям и правам граждан». Президент республики Александр Вучич заявил, что силовые структуры «предотвратили катастрофический сценарий, спланированный кем-то из-за рубежа».

Участники антиправительственных протестов при этом сообщали, что сторонники Сербской прогрессивной партии применяли против демонстрантов сигнальные ракеты и фейерверки. Оппозиционное движение Move-Change возложило ответственность за столкновения на сторонников Александра Вучича.

С ноября 2024 года по всей Сербии продолжаются протесты. Изначально демонстранты требовали уголовной и политической ответственности виновных в гибели 15 человек, на которых обрушился бетонный козырек на вокзале в Нови-Саде. Однако вскоре протестующие начали призывать к проведению досрочных выборов и отставки действующего правительства. Александр Вучич заявлял о попытках внешних сил организовать в Сербии цветную революцию.

Подробнее о ситуации в стране — в материале «Ъ» «В Сербии грядет новое голосование».

Лусине Баласян