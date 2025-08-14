Суд отстранил от должности замначальника новосибирского ГЖИ

Центральный райсуд Новосибирска отстранил от должности заместителя начальника Государственной жилищной инспекции (ГЖИ) региона Дарью Дерябину на период предварительного следствия по уголовному делу. Чиновнице вменяют в вину злоупотребление должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ), сообщают суды общей юрисдикции региона.

Как писал «Ъ-Сибирь», 11 июля суд поместил Дарью Дерябину в СИЗО до 9 сентября. Однако в начале августа ей смягчили меру пресечения, отпустив под запрет определенных действий.

По версии следствия, весной 2025 года замначальника регионального ГЖИ приняла решение передать управляющей компании дом на территории Бердска, зная, что подписи в протоколах собраний жильцов были фальсифицированы.

Александра Стрелкова