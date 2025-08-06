Замначальника Госжилинспекции Новосибирской области освободили из СИЗО

Заместителю начальника Государственной жилищной инспекции (ГЖИ) Новосибирской области Дарье Дерябиной, обвиняемой в злоупотреблении полномочиями (ч.3 ст. 285 УК РФ), смягчили меру пресечения. Из СИЗО, где чиновница содержится с 11 июля, ее отпустили под запрет определенных действий, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

11 июля Центральный районный суд Новосибирска по ходатайству следствия заключил Дарью Дерябину под стражу сроком на два месяца (до 9 сентября). Защита обжаловала это решение в апелляционной инстанции областного суда.

Илья Николаев