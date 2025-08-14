Борцов с контрабандой командировали в колонию

Суд в Москве вынес приговор двум бывшим сотрудникам центрального аппарата Федеральной таможенной службы (ФТС). Полковники обвинялись в том, что во время командировки в Киргизию получили взятку от местного коммерсанта. Фигуранты получили по девять лет лишения свободы и были лишены званий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Дорогомиловский райсуд столицы 14 августа вынес приговор по уголовному делу бывших сотрудников Главного управления по борьбе с контрабандой Федеральной таможенной службы Чингиза Медетова и Дмитрия Паршина. Им инкриминировали получение взятки должностным лицом по предварительному сговору (п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ).

Уголовное дело было возбуждено 26 июня 2023 года Главным следственным управлением Следственного комитета России по Москве. 3 августа того же года Дмитрий Паршин и Чингиз Медетов были задержаны в качестве подозреваемых, им было предъявлено обвинение. На следующий день Кунцевский райсуд Москвы на основании ходатайства следователя отправил их под стражу. С тех пор мера пресечения не менялась, несмотря на попытки защиты добиться ее смягчения.

По версии следствия, таможенники в 2019 году отправились в служебную командировку в Киргизию и там получили взятку от местного предпринимателя — участника внешнеторговой деятельности.

Что пообещали взамен офицеры ФТС и каков был размер незаконного вознаграждения, не раскрывается. Впрочем, исходя из того, что следствие квалифицировало действия фигурантов по ч. 5 ст. 290 УК РФ, можно сделать вывод, что сумма взятки не дотягивала до 1 млн руб.

Чингиз Медетов и Дмитрий Паршин имели звания полковников. Дмитрий Паршин до работы в таможне служил в управлении Федеральной службы России по контролю за оборотом наркотиков по Ростовской области, где занимал должность начальника оперативной службы. Также сообщалось, что он участвовал в СВО.

Чингиз Медетов и Дмитрий Паршин вину не признали. Адвокаты настаивали, что не только в действиях подзащитных нет состава преступления, но не было и самого события преступления.

Защитники считают, что уголовное дело в отношении таможенников было возбуждено незаконно, указывая, что инкриминируемые подзащитным действия были совершены на территории другого государства, поэтому они не могут считаться преступлением в России.

Также они выразили несогласие с квалификацией действий подсудимых как получение взятки, поскольку, по мнению адвокатов, находясь на территории иностранного государства, подсудимые не являлись там представителями власти и не подпадали под понятие должностного лица. Также адвокаты указывали, что подсудимые неоднократно удостаивались ведомственных наград и имеют положительные характеристики.

В итоге председательствующая судья Евгения Горохова признала Чингиза Медетова и Дмитрия Паршина виновными и назначила им по девять лет колонии строгого режима. В качестве дополнительного наказания обоим назначены штрафы, экс-таможенники лишены званий.

Адвокаты будут обжаловать приговор. Они остались при мнении, что защита обвиняемых в ходе судебного процесса привела доказательства, опровергающие факт совершения инкриминируемого фигурантам преступления, и выразили недовольство тем, что эти доводы были оставлены судом без внимания.

Ефим Брянцев