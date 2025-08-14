РЕН: у берегов Сахалина спасли потерявшуюся во время дайвинга сотрудницу Минфина

Спасатели нашли дайвера, которая 13 августа пропала у острова Монерон в Сахалинской области. Она была обнаружена живой в 15 км от берега. Спасенной оказалась замдиректора одного из департаментов Минфина, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на источники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МЧС Сахалинской области Фото: МЧС Сахалинской области

По данным канала, женщина погружалась вместе с инструктором. Они должны были встретиться на глубине 25 м, но напарнику пришлось всплыть раньше из-за нехватки груза. Женщина не дождалась его на оговоренной глубине и решила подняться.

«Остановилась на 5 метрах для декомпрессии и сама не заметила, как ее унесло течением»,— рассказывает источник телеканала. В итоге она оказалась в 500 м от лодки, с борта ее не заметили. Около суток женщина находилась в воде, берегла воздух в баллонах, чтобы держаться на плаву. Telegram-канал 112 сообщает, что в какой-то момент дайвер подобрала проплывавшую мимо палку и, заметив вдали судно, натянула на нее оранжевую ласту и принялась махать.

«Морспасслужба» сообщила, что первыми унесенную в море заметили курсанты, проходившие плавательную практику на буксире «Отто Шмидт». Предварительный осмотр врачей показал, что жизни женщины ничего не угрожает.

По данным МЧС Сахалинской области, в поисковой операции участвовали 17 человек и 4 единицы техники, включая вертолет Ми-8.