Лавров, Ушаков, Белоусов, Силуанов и Дмитриев примут участие в саммите на Аляске

В состав российской делегации на саммите России и США на Аляске 15 августа вошли главы МИДа, Минфина, Минобороны Сергей Лавров, Антон Силуанов и Андрей Белоусов, а также помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Состав американской делегации также определен, cообщил господин Ушаков, но имен не назвал.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Андрей Белоусов (слева) и Антон Силуанов

Переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа начнутся в 11:30 по местному времени (22:30 мск) в формате тет-а-тет с участием переводчиков, а затем к ним присоединятся члены делегации. Обсуждения продолжатся за рабочим завтраком, отметил Юрий Ушаков.

Центральной темой встречи помощник российского президента назвал урегулирование конфликта на Украине. Также планируется обсудить дальнейшее развитие двустороннего сотрудничества, в том числе в торгово-экономической сфере. Будут затронуты и «более широкие задачи обеспечения мира и безопасности, а также актуальные и самые острые международные и региональные вопросы», подчеркнул Юрий Ушаков.

