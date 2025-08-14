Футболисты «Челси» перевели часть бонусов за победу на клубном ЧМ семье Жоты

Игроки лондонского Челси» пожертвовали часть бонусов за победу на клубном чемпионате мира семье португальского футболиста «Ливерпуля» Диогу Жоты, погибшего в ДТП. Об этом сообщает портал The Atheltic.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Lee Smith / Reuters Фото: Lee Smith / Reuters

По информации источника, за весь турнир «Челси» заработал $114,6 млн. Сумма перевода семьям Диогу Жоты и его брата Андре Сильвы составила около $15,5 млн.

В июле «Челси» со счетом 3:0 обыграл французский ПСЖ в финале клубного чемпионата мира, который прошел в США. Турнир впервые проводился в расширенном формате — в нем приняли участие 32 команды.

Диогу Жота и Андре Сильва погибли 3 июля. ДТП произошло в провинции Самора на северо-западе Испании. Сообщается, что у Lamborghini, в котором находились погибшие, загорелась покрышка, в результате чего автомобиль вылетел в кювет и загорелся.

Жота представлял «Ливерпуль» с 2020 года. В составе команды он стал чемпионом Англии (2025) и обладателем Кубка страны (2022). 20-й номер, под которым играл Жота, навсегда выведен из обращения.

Таисия Орлова