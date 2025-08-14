Число ДТП с участием электросамокатов в Москве снизилось на 54,9% с начала года

В Москве число ДТП с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ) за семь месяцев 2025 года снизилось на 54,9%, число погибших и пострадавших при таких авариях — на 70% и 55,1% соответственно. Об этом сообщили в столичном управлении ГИБДД.

В пресс-службе инспекции уточнили, что за указанный период в столице произошло 442 ДТП с участием СИМ. В них погибли три человека, 462 — получили ранения.

В июле Научный центр безопасности дорожного движения (НЦ БДД) сообщал, что с начала 2025 года в России число ДТП с участием электросамокатов сократилось на 20%. Число пострадавших также упало на 20% (до 1,5 тыс. человек). Количество погибших в подобных авариях продолжает расти (+9,5%), но темпы прироста замедлились. В НЦ БДД отмечали, что сокращение числа аварий произошло впервые с 2018 года, когда центр начал публиковать соответствующую статистику.

Полина Мотызлевская