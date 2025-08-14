Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На Среднем Урале с продажи сняли 1,3 тонны молочной продукции за полгода

После проверок Роспотребнадзора в Свердловской области за первые шесть месяцев 2025 года из оборота изъяли 1,3 тонны молочной продукции, сообщили в управлении регионального ведомства. Всего было проверено 5,9 тонн продукции.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Молочные продукты были забракованы из-за нарушения правил маркировки и нормативов по показателям качества, по причине отсутствия документов, подтверждающих качество и безопасность продукции, а также из-за фальсификации.

Ранее Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора выявило нарушения требований технического регламента на молочном предприятии в Невьянском районе Свердловской области. В частности, сотрудники обнаружили черную плесень на потолке.

Ирина Пичурина

Новости компаний Все