РБК: Силуанов и Белоусов примут участие в саммите России и США на Аляске

Министры финансов и обороны России Антон Силуанов и Андрей Белоусов примут участие в российско-американском саммите на Аляске, который пройдет 15 августа. Об этом сообщили источники РБК.

По данным российских агентств и Reuters, на Аляску также приедет глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. В состав российской делегации войдет и министр иностранных дел Сергей Лавров.

Владимир Путин и Дональд Трамп проведут переговоры на совместной военной базе ВВС и Сухопутных войск США «Элмендорф-Ричардсон» в Анкоридже на Аляске. Российская сторона называла основной темой переговоров конфликт на Украине.

Лусине Баласян